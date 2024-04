Brisanter Werder-Coup: Umworbenes DFB-Juwel kommt vom HSV

Werder Bremen scheint als Sieger aus dem Poker um Toptalent Karim Coulibaly hervorzugehen. Der 16-jährige Innenverteidiger, dessen Fördervertrag beim Hamburger SV im Sommer ausläuft, steht laut Fabrizio Romano unmittelbar vor der Vertragsunterschrift bei den Grün-Weißen.

Etliche Klubs – darunter internationale Großklubs wie Inter Mailand und Benfica – hatten um den deutschen U17-Nationalspieler gebuhlt. Jetzt deutet alles darauf hin, dass der Youngster nach der Saison ausgerechnet zum großen HSV-Rivalen nach Bremen wechselt und weiterhin in Norddeutschland die Fußballschuhe schnürt.

Coulibaly gilt als eines der größten Talente aus dem Hamburger Nachwuchs. Begann er die Spielzeit noch in der U17 seines Klubs (12 Saisonspiele), läuft er seit Februar in der HSV-U19 auf (zehn Saisonspiele) und misst sich dort mit überwiegend älteren Nachwuchsspielern. Künftig, so scheint es, wird der Teenager in grün-weiß auflaufen.