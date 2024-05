BVB-Talent Coulibaly nach Spanien?

Soumaïla Coulibaly könnte es im Sommer in wärmere Gefilde ziehen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, beschäftigt sich Betis Sevilla mit der Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers. Die Andalusier suchen eine Verstärkung für die Abwehrzentrale, konkrete Schritte hinsichtlich einer Coulibaly-Verpflichtung habe man aber noch nicht unternommen.

Der Franzose ist noch bis zum Saisonende von Borussia Dortmund an Royal Antwerpen verliehen. Der belgische Erstligist besitzt eine Kaufoption in Höhe von 7,35 Millionen Euro plus Boni. Die Tendenz sprach zuletzt aber gegen eine Zukunft in Antwerpen. Beim BVB besitzt Coulibaly noch einen Vertrag bis 2026.