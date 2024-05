Bericht: Bayern will 70-Millionen-Talent

Bezüglich Oliver Glasner hat der FC Bayern sich eine Absage bei Crystal Palace eingefangen. Die Trainerposition beim deutschen Rekordmeister bleibt somit vorerst für die nächste Saison noch unbesetzt. Der Kontakt zwischen den Eagles und den Bayern könnte unter Umständen aber bestehen bleiben.

Denn laut ‚Sun‘ buhlen die Münchner um die Gunst von Adam Wharton. An der Säbener Straße sei man bereit, ein Angebot für den 20-jährigen Mittelfeldspieler von Crystal Palace abzugeben, so die englische Boulevardzeitung. Und das könnte richtig teuer werden. Denn Whartons Wert soll auf umgerechnet 70 Millionen Euro taxiert werden.

Sofort zum Leistungsträger

Erst im Winter wechselte Wharton für 21 Millionen Euro von den Blackburn Rovers zum Premier League-Klub. Dort wurde der Linksfuß – unter Trainer Glasner – umgehend zum Leistungsträger. In allen 15 Ligaspielen stand Wharton in der Startelf, dabei sammelte der zentrale Mittelfeldspieler drei Assists und etablierte sich gleich in der Stammformation.

Teurer zweiter Versuch?

Das erklärt auch den in kurzer Zeit derart angestiegenen Wert des U21-Nationalspielers. Doch die Bayern sollen nicht erst seit dessen starken Leistungen in Englands Topliga auf Wharton aufmerksam geworden sein. Schon vor seinem Wechsel von den Rovers zu Palace buhlte Bayern angeblich um ihn, zog da aber den Kürzeren.

In München offenbarte man dem Youngster einen 18-monatigen Entwicklungsplan, Palace wollte ihn gleich im ersten Team einsetzen und Premier League-Spielzeit geben. Das hat sich gelohnt und könnte die Bayern nun teuer zu stehen kommen. Ob Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund tatsächlich bereit wären, für Wharton derart tief in die Tasche zu greifen, ist zumindest zweifelhaft.