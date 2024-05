Der Nächste, bitte: Bayerns Versuch bei Glasner

Die Trainersuche beim FC Bayern zieht sich weiterhin zäh wie ein Kaugummi. Inzwischen sollen Gespräche mit Hansi Flick angelaufen sein. Der einstige Coach des Rekordmeisters und Bundestrainer könnte auf den Trainerstuhl an der Säbener Straße zurückkehren. Aber auch ein anderer ehemaliger Bundesliga-Trainer hat offenbar in den Überlegungen der Verantwortlichen eine Rolle gespielt.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, fragten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bei Crystal Palace an und erkundigten sich nach der Verfügbarkeit von Oliver Glasner. Freund und Glasner sollen schon seit Jahren ein enges Verhältnis haben. Für die Engländer sei eine Freigabe für Glasner aber keine Option, so der Pay-TV-Sender.

Dass der Name des Österreichers in München diskutiert wurde, dürfte nur wenig überraschen. In den zwölf Ligaspielen seit seiner Anstellung bei den Eagles holte der 49-Jährige sechs Siege, drei Remis und musste sich lediglich in drei Partien geschlagen geben. Dass die Spur zu Glasner doch noch heiß wird, ist Stand jetzt extrem unwahrscheinlich. Momentan deutet einiges auf eine Flick-Rückkehr hin.