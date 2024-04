Im Abstiegskampf: Wiesbaden trennt sich von Kauczinski

Der SV Wehen Wiesbaden zieht am späten Sonntagabend die Reißleine. Wie der Zweitgligist offiziell mitteilt, wird Cheftrainer Markus Kauczinski mit sofortiger Wirkung freigestellt. Seit fünf Partien konnten die Wiesbadener keinen Sieg mehr einfahren, am heutigen Sonntag ging man mit 3:5 gegen Greuther Fürth baden. „Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht“, gibt Geschäftsführer Nico Schäfer zu verstehen.

Wehen belelgt aktuell den 16. Tabellenplatz und müsste damit in der Relegation ran. Interimsweise wird das Team nun von den Co-Trainern Nils Döring und Giuliano Modica betreut. Kauczinski selbst hegt keinen Groll: „Das war für mich eine schöne und erfolgreiche Zeit, die mit dem Zweitligaaufstieg gekrönt wurde. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Weg mit begleitet und die Mannschaft und mich unterstützt haben.“