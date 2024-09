VfB: Wird Undav noch teurer?

Wochenlang feilschte der VfB Stuttgart mit Brighton & Hove Albion um die Ablöse für Deniz Undav. Letztlich legte der deutsche Vizemeister die vereinsinterne Rekordablöse von rund 27 Millionen Euro auf den Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei weitere Millionen können an Boni sogar noch dazu kommen. Die ‚Bild‘ nennt die Bedingungen dafür. Laut dem Boulevardblatt gibt es bei Undav eine 20-Tore-Klausel: Schafft der 28-jährige Offensivmann diese Trefferanzahl, erhält Brighton eine weitere halbe Million.

Lese-Tipp

VfB startet gegen Real: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dieselbe Summe wird fällig, wenn Undav bei der WM 2026 genau wie bei der EM 2024 im Kader der deutschen Nationalmannschaft steht. Zwei durchaus realistische Parameter also. Anders als die dritte Klausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Irrwitzige CL-Klausel

Denn laut der ‚Bild‘ fließt eine Million nach Brighton, falls der VfB mit Undav die Champions League gewinnt. Und auch wenn das Team von Sebastian Hoeneß in der vergangenen Saison in nicht für möglich gehaltenen Höhen unterwegs war, ist der Triumph in der Königsklasse doch kaum vorstellbar.