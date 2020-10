Götze unterschreibt in Eindhoven

In den vergangenen Wochen wurde Mario Götze mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Vor allem Hertha BSC bemühte sich intensiv um den Offensivspieler, Bruno Labbadia tauschte sich bereits mit dem potenziellen Neuzugang aus. Beim Hauptstadtklub war Götze aber eher eine Notlösung. Anders bei PSV Eindhoven.

Wie der 24-fache niederländische Meister offiziell bestätigt, hat sich Götze für die Noord-Brabanter entschieden und einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Beim Transfer war Eile geboten, da am gestrigen Dienstag die Meldefrist für die europäischen Pokalwettbewerbe endete und der 28-Jährige von Trainer Roger Schmidt fest für die Europa League eingeplant ist.

„Hatte zahlreiche Angebote“

„Wir hatten ein paar gute Gespräche, sodass ich ernsthaft in Erwägung zog, in die Niederlande zu wechseln. Ich hatte zahlreiche Angebote in diesem Sommer. Aber ich bin ein Gefühlsmensch und treffe meine eigenen Entscheidungen“, sagt Götze.

Der 63-fache deutsche Nationalspieler betont darüber hinaus: „Ich habe mich fit gehalten für mein neues Abenteuer. Ich freue mich, bald zu meinen neuen Kollegen zu stoßen und mich auf die nächsten Spiele vorzubereiten.“