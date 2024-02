BVB: Der Zeitplan für Afrika-Cup-Sieger Haller

Sébastien Haller bekommt von Borussia Dortmund noch etwas mehr Zeit, den Sieg beim Afrika-Cup auszukosten. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge wird der Mittelstürmer noch ein paar Tage in der Elfenbeinküste zubringen und erst Richtung Wochenende zurück zur BVB-Mannschaft stoßen. Am Sonntag hatten die Ivorer das Finale mit 2:1 gegen Nigeria gewonnen, Haller avancierte als Siegtorschütze zum Matchwinner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Je nach Eindruck könnte der 29-Jährige schon eine Option für den Dortmunder Kader für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg werden. Trotz des Erfolgs beim Afrika-Cup stellt sich Haller dann erst einmal wieder hinter Konkurrent Niclas Füllkrug (31) an. Der deutsche Nationalspieler ist in der laufenden Saison mit elf Toren und acht Vorlagen Topscorer der Borussia.