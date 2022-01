Spurs verpflichten Kulusevski

Dejan Kulusevski schließt sich Tottenham Hotspur an. Wie die Londoner mitteilen, wird der 21-jährige Flügelstürmer von Juventus Turin zunächst bis zum Ende der Saison 2022/23 ausgeliehen.

Die Leihgebühr beträgt zehn Millionen Euro. Im Anschluss gibt es eine Kaufvereinbarung über 35 Millionen Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend wird.

Bei Juve konnte Kulusevski in den zurückliegenden zwei Jahren nicht an seine starken Leistungen anknüpfen, die er als Leihspieler bei Parma Calcio zeigte. Für seine 19 Scorerpunkte im Dress der Alten Dame benötigte der schwedische Nationalspieler satte 35 Partien mehr als noch bei Parma. In der laufenden Saison gelangen dem Linksfuß nur zwei Treffer und drei Assists in 27 Einsätzen.

✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪