Ex-Münchner Hoffmann in Liga eins?

Ron-Thorben Hoffmann winkt der nächste Karriereschritt. Nach Informationen von ‚Sky‘ liegen dem Torwart von Eintracht Braunschweig Anfragen aus der ersten und zweiten Liga sowie dem Ausland vor. Konkrete Interessenten werden von dem Bezahlsender nicht genannt, im Winter soll aber der VfL Wolfsburg die Fühler ausgestreckt haben. Oberste Priorität habe für den früheren deutschen U-Nationalspieler die Perspektive, als Nummer eins zwischen den Pfosten zu stehen.

Hoffmann obliegt es nun, sich für eine Vertragsverlängerung in Braunschweig oder eine Luftveränderung zu entscheiden. Das aktuelle Arbeitspapier des 25-jährigen Schlussmanns, der unter anderem in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde, läuft in wenigen Monaten aus. Ergo wäre er zum jetzigen Zeitpunkt ablösefrei zu haben. Beim Zweitligisten avancierte Hoffmann nach seinem Wechsel 2022 auf Anhieb zum Stammkeeper.