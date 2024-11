Mourinho war dran: Collins begründet Eintracht-Wechsel

Nnamdi Collins ist auf die Gründ zu sprechen gekommen, warum er sich 2023 für ein Engagement bei Eintracht Frankfurt und gegen die AS Rom entschieden hat. „Mir ging es bei meiner Zukunftsentscheidung nicht darum, welcher Verein den bekannteren oder größeren Namen hat“, erläutert der 20-jährige Shootingstar gegenüber dem Portal ‚fussball.news‘, „für mich war der Entwicklungsplan entscheidend. Um ehrlich zu sein, hatte die AS Rom auch einen guten Plan mit mir. Ich habe mir das genau angehört. Aber die Eintracht konnte mir den überzeugenderen Plan aufzeigen.“

„Weiterhin war es mir auch sehr wichtig, in Deutschland zu bleiben und mich hier zu festigen“, führt Collins aus, der vor knapp eineinhalb Jahren für weniger als eine Million Euro von Borussia Dortmund zu den Hessen gewechselt war. Alternativ hätte der Defensivakteur auch in Italien anheuern können: José Mourinho, damals noch für die Giallorossi verantwortlich, soll sich sehr für Collins interessiert haben. In der aktuellen Saison schaffte der gebürtige Düsseldorfer den Durchbruch am Main und mauserte sich zuletzt sogar zum Stammspieler.