Mourinho hatte Eintracht-Shootingstar im Visier

José Mourinho wollte in der Vergangenheit Eintracht Frankfurts Senkrechtstarter Nnamdi Collins verpflichten. Laut der ‚Bild‘ hatte der portugiesische Startrainer 2023 während seiner Zeit bei der AS Rom ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen. Der 20-Jährige soll sich sogar mit den Verantwortlichen der Roma getroffen haben. Letztlich entschied sich Collins aber für die Eintracht, da sich Sportvorstand Markus Krösche sehr um ihn bemühte und er Deutschland nicht verlassen wollte.

Collins kam im Sommer 2023 von der Reserve von Borussia Dortmund zu den Adlerträgern, beim BVB hatte er keine Perspektive mehr gesehen. Für Frankfurt absolvierte der deutsche U21-Nationalspieler in dieser Saison bislang sechs Profieinsätze, in denen er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Am Main steht Collins noch bis 2028 unter Vertrag.