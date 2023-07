Hansa Rostock: Zwei Sturm-Kandidaten

Der FC Hansa Rostock bereitet sich auf die anstehende Zweitliga-Saison vor. Wie die ‚Ostsee Zeitung‘ berichtet, soll dringend noch ein Knipser für die Offensive verpflichtet werden. John Verhoek (34), aktuell Stürmer bei Hansa, könne sich einen neuen Verein suchen. Als Ersatz haben die Rostocker laut ‚Ostsee Zeitung‘ Felix Platte (27) und Christoph Daferner (25) im Visier.

Platte, der beim SC Paderborn bis 2025 unter Vertrag steht, soll für eine mittlere sechsstellige Ablösesumme wechseln können. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kam in der vergangenen Saison auf sieben Tore und vier Vorlagen. Daferner wusste nach seinem Wechsel von Dynamo Dresden zum 1. FC Nürnberg bislang nicht zu überzeugen und traf in der vergangenen Saison nur dreimal in 29 Einsätzen.

