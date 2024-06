DFB: Fällt die gesamte Innenverteidigung aus?

Julian Nagelsmann muss im EM-Achtelfinale neben dem gelbgesperrten Jonathan Tah womöglich auch auf den angeschlagenen Antonio Rüdiger verzichten. „Toni hat ein bisschen Probleme mit dem Oberschenkel. Da müssen wir mal gucken, was herauskommt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Das kann durchaus problematisch sein“, sagte der Bundestrainer im Anschluss an das 1:1 gegen die Schweiz bei ‚MagentaTV‘.

Mehrfach hatte sich der von Krämpfen geplagte Rüdiger schon während der Partie an den Oberschenkel gefasst. Erster Ersatzkandidat für den Real-Star dürfte Waldemar Anton sein, aber auch Robin Koch wäre eine Option. Spielen wird Deutschland am Samstag um 21 Uhr, als Gegner wartet der Zweitplatzierte der Gruppe C, in der sämtliche Konstellationen noch möglich sind. Der Gegner heißt also England, Slowenien, Dänemark oder Serbien.