Eintracht: Toppmöller antwortet den Kritikern

Dino Toppmöller geht gelassen mit seiner persönlichen Situation bei Eintracht Frankfurt um. „Ich möchte gar nicht darüber sprechen, lassen sie uns noch mal nach dem 34. Spieltag unterhalten“, sagte der Trainer der Adler auf der heutigen Pressekonferenz über die zuletzt immer lauter werdende Kritik an seiner Arbeit.

Seine Mannschaft nimmt Toppmöller ausdrücklich in Schutz: „Wir haben viele Partien unentschieden gespielt. Wir sind hungrig. Jeder lechzt nach einem Sieg. Wir stehen aber auch zurecht auf Platz sechs und bleiben positiv.“ Vor allem die fehlende Konstanz macht den Frankfurtern in der laufenden Saison zu schaffen. Zuletzt schied man als Titelaspirant in der Conference League-Zwischenrunde gegen den belgischen Erstligisten Union SG aus.