Darmstadts Mehlem nach England

Marvin Mehlem lässt den SV Darmstadt ein Jahr vor Vertragsende hinter sich. Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich dem von Tim Walter trainierten englischen Zweitligisten Hull City an. Mehlem unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der 26-Jährige betont: „Auch wenn für mich nun ein neues Abenteuer ansteht, werde ich diese sieben Jahre in Darmstadt nie vergessen. Hier habe ich mich im Herrenbereich etabliert, auch mein erstes Zweitliga-Tor gegen Duisburg kommt mir sofort in Erinnerung. Ich habe mich über all die Jahre in diesem familiären Verein sehr wohlgefühlt und verbinde viel mit dem Klub und der Stadt.“