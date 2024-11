Nürnberg-Talent: Zwei Bundesliga-Klubs wollen Castrop

Jens Castrop hat inzwischen 77 Pflichtspiele für den 1. FC Nürnberg auf dem Buckel. Dabei gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler vier eigene Treffer, drei weitere legte er auf. Dass sich Castrop im Trikot der Franken kontinuierlich weiterentwickelt, öffnet ihm nun offenbar die Tür in Richtung Bundesliga.

Werder Bremen und Union Berlin haben Castrop laut ‚Sky‘ auf dem Zettel. Der 21-Jährige steht noch bis 2026 in Nürnberg unter Vertrag, ein Transfer könnte sich allerdings schon im Januar realisieren. Als potenzielle Ablöse wären dem Pay-TV-Sender zufolge über 2,5 Millionen Euro fällig.

Seit der U16 gehört Castrop zu den Auswahlteams des DFB. Zuletzt kam er am 15. November für die U21 gegen Dänemark (3:0) zum Einsatz. Beim 1. FC Köln wurde der talentierte Rechtsfuß nicht zu den Profis beordert. In Nürnberg schaffte Castrop den schwierigen Sprung in den Profibereich. Nun könnte der nächste Schritt auf der Karriereleiter für den gebürtigen Düsseldorfer bevorstehen.