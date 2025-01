Berichte: Kostic vor Rückkehr in die Bundesliga

Filip Kostic erlebte seine beste Zeit wie viele andere Profis bei Eintracht Frankfurt. Der 32-Jährige, der in Deutschland zudem bereits für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV aufgelaufen war, spielte zwischen 2018 und 2022 bei den Hessen und feierte mit Frankfurt den Sieg der Europa League.

Gute Erinnerungen also, die den Serben jetzt dazu bewegen könnten, zurück in die Bundesliga zu wechseln. Wie Medien in der Türkei und Serbien berichten, ist der 1. FC Union Berlin an Kostic interessiert und will ihn schon im Winter nach Köpenick locken. Dem serbischen Portal ‚sportvesti‘ zufolge seien bereits Verantwortliche der Eisernen in der Türkei, um einen Transfer auszuloten.

Eigentlich ist Kostic von Juventus Turin noch bis zum Saisonende an Fenerbahce ausgeliehen. Dort spielt der Linksaußen eine wichtige Rolle und kommt schon auf sechs Torbeteiligungen in der Liga. Vertraglich ist der serbische Nationalspieler noch bis 2026 an Juventus Turin gebunden, bei einem Transfer müsste Union also gleich mit zwei Vereinen verhandeln.

Im Team von Trainer Steffen Baumgart können auf der linken Defensivseite in dieser Saison weder Robert Skov noch Tom Rothe und Jérôme Roussillon gänzlich überzeugen.