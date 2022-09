West Brom holt Rogic

West Bromwich Albion sichert sich die Dienste von Tom Rogic. Der australische Mittelfeldspieler unterschreibt bei Albion einen Einjahresvertrag, zudem besitzt der Klub die Möglichkeit, das Engagement per Option um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Zuletzt stand der 29-Jährige bei Celtic Glasgow unter Vertrag. Im Sommer lief sein Kontrakt aus, weswegen der Championship-Klub noch zuschlagen konnte. In 161 Ligaspielen für Celtic verbuchte Rogic 31 Tore und 35 Assists.

We are delighted to announce the signing of Tom Rogic. 🤝



Welcome, Tom! 🇦🇺