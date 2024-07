Arsenal aktiviert Raya-Klausel

Der FC Arsenal baut weiterhin auf die Dienste von David Raya. Laut ‚Daily Mail‘ haben die Gunners die im Leihvertrag verankerte Kaufoption für den 28-jährigen Spanier gezogen. Damit fließen nun umgerechnet 31,8 Millionen Euro in die Kassen des FC Brentford.

Raya verdrängte in der abgelaufenen Saison Aaron Ramsdale (26) aus dem Tor des Londoner Klubs und spielte sich in die Stammelf unter Trainer Mikel Arteta. Wettbewerbsübergreifend hielt der spanische Nationalspieler seinen Kasten in 41 Pflichtspielen 20 Mal sauber.