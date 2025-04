Arsenal dran: Schnelle Entscheidung bei Sané?

Es gibt beim FC Bayern offenbar einen Zeitplan, wann die Entscheidung rund um die Zukunft von Leroy Sané fallen soll. Laut ‚Sky‘ ist mit einer Entscheidung in ein bis drei Wochen zu rechnen.

Die Ausgangslage ist bekannt: Sanés Vertrag an der Säbener Straße läuft aus. Der 29-jährige Flügelstürmer will gerne bleiben und würde dafür sogar auf Teile seines 20-Millionen-Gehalts verzichten. Doch bislang legten die Bayern, so ‚Sky‘, kein Angebot zur Verlängerung vor.

Der Vorwurf ist schon Jahre alt: Die Leistungen von Sané sind zu inkonstant. So auch am vergangenen Samstag gegen den FC St. Pauli (3:2), als er nach einer schwachen ersten Halbzeit dank seines Doppelpacks im zweiten Abschnitt noch als Matchwinner aus der Partie ging. Dennoch mehren sich laut ‚Sky‘ bei den Bayern intern die Stimmen, die die Leistungen des deutschen Nationalspieler wertschätzen und pro Verlängerung argumentieren.

Arteta will Reunion mit Sané

Dass Sané Spiele entscheiden kann, weiß jeder. So auch der FC Arsenal, der den Linksfuß gerne in seinen Reihen wüsste. ‚Sky‘ berichtet erneut von konkretem Interesse der Londoner, deren Trainer Mikel Arteta schon bei Manchester City mit Sané arbeitete – damals als Assistent von Pep Guardiola.