Hertha: Preetz über weitere Geldspritze

Laut Michael Preetz könnte bei Hertha BSC in Kürze die nächste Überweisung von Investor Lars Windhorst eingehen. „Wir sind im Austausch, darüber nachzudenken ob es vielleicht der richtige Weg sein kann, auch noch einmal weitere Mittel gerade in dieser Phase zur Verfügung zu stellen“, sagte der Berliner Sportvorstand im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘.

Im Zuge der Coronakrise laufen derzeit die Drähte zwischen Preetz und Tennor-Chef Windhorst heiß. Dem Hertha-Sportchef zufolge wolle man ausloten, „wie die Krise sich auf Hertha und den Markt auswirken kann und was möglicherweise richtige Maßnahmen für uns in Berlin sein könnten, von denen wir das Gefühl haben, dass wir sie in der nächsten Zeit auch treffen müssen.“