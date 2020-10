Arsenal an Jorginho interessiert

Der FC Arsenal arbeitet einen Tag vor Ende des Transferfensters wohl noch an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Jorginho. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der in Brasilien geborene Italiener vom Stadtrivalen FC Chelsea vor allem dann eine Option, wenn der Transfer von Houssem Aouar zu den Gunners scheitern sollte. Eine erste Offerte für den Franzosen von Olympique Lyon war zuletzt abgelehnt worden.

Jorginho, der am gestrigen Samstag beim 4:0 gegen Crystal Palace für die Blues zweimal vom Elfmeterpunkt traf, spielt in den Plänen von Frank Lampard immer noch eine zentrale Rolle. In den ersten beiden Premier League-Spielen lief er gar als Kapitän auf. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sheffield United schloss Arsenal-Trainer Mikel Arteta nicht aus, dass der Londoner Klub kurz vor Ladenschluss noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden könnte: „Wir müssen in den nächsten Tagen einige Entscheidungen treffen. Alles hat sich so sehr verzögert, nicht nur für uns, sondern für jedes Team.“