Fan-Petition für Verbleib: Tuchel reagiert positiv

Thomas Tuchel fühlt sich von der Fan-Petition, die sich für seinen Verbleib als Trainer des FC Bayern einsetzt, geschmeichelt. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der 50-Jährige: „Das ist ein erfreuliches Thema für mich.“ Jedoch gelte auch: „Es hat keine Priorität und das darf es auch nicht.“ Dem Vernehmen nach schließt der Coach nicht zu 100 Prozent aus, entgegen vorheriger Kommunikation doch über das Saisonende hinaus im Amt zu bleiben. Gleichwohl steuern die Bayern aktuell auf die Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuen Trainer zu.

Tuchel bleibt derweil mit dem Kopf im Tagesgeschäft: „In den nächsten elf Tagen geht es nur um Fußball: Wir wollen in der Bundesliga Punkte sammeln und [in der Champions League, Anm. d. Red.) ins Finale kommen. Wir sind im vollen Fokus, jeder Tag zählt.“ Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) empfangen die Bayern die Frankfurter Eintracht, ehe es am Dienstag (21 Uhr) zum Champions League-Halbfinalhinspiel gegen Real Madrid kommt.