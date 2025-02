Ajax-Talent Nash erhält Profivertrag

Pharell Nash hat bei Ajax Amsterdam seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das gibt der Eredivisie-Klub offiziell bekannt. Ajax bindet sein Talent bis 2027.

Nash stammt aus der berühmten Ajax-Akademie und kommt in dieser Spielzeit für die U17 des Klubs zum Einsatz. In 14 Saisonspielen in der Jugendliga erzielte der pfeilschnelle Flügelstürmer bisher zwölf Treffer und bereitete einen weiteren vor. Für die niederländische U17-Nationalmannschaft stand der 17-Jährige bisher viermal auf dem Platz (zwei Tore).