Arsenal bietet für Ramsdale-Ersatz

Der FC Arsenal will den nahenden Abschied von Ersatzkeeper Aaron Ramsdale (26) zum FC Southampton mit einem Torhüter aus Spanien kompensieren. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Gunners ein Paket von 20 Millionen Euro für Joan García von Espanyol Barcelona geschnürt. Die Katalanen pochen auf die verankerte Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro.

García selbst ist sich mit Arsenal dem Bericht zufolge einig über die persönlichen Konditionen. Die 23-jährige Nummer eins ist noch langfristig bis 2028 an Espanyol gebunden. Das Eigengewächs des La Liga-Aufsteigers stand in der vergangenen Saison in 14 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und erarbeitete sich im Laufe der Rückrunde einen Stammplatz im Tor. Bei Arsenal wird García künftig mit Landsmann David Raya (28) um Spielzeit konkurrieren.