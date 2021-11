Chelsea bindet Chalobah

Der FC Chelsea und Trevoh Chalobah blicken auf eine gemeinsame Zukunft. Wie die Blues offiziell vermelden, unterschreibt der Defensivspieler einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison kam der 22-Jährige bisher unverhofft zu viel Spielzeit. In zehn Pflichtspielen stand der Engländer für Chelsea auf dem Rasen, dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Chalobah freut sich ob der Übereinkunft: „Das war ein unglaublicher Start in die Saison, mit dem ich nie gerechnet hätte. Das zeigt, dass sich die harte Arbeit, die ich geleistet habe, und die Leihstationen ausgezahlt haben. Ich habe versucht, den Trainer in der Vorsaison zu beeindrucken . Nun kommt es darauf an, das Niveau zu halten.“