Bochum-Trainer: Die Details zum Zeidler-Deal

Peter Zeidlers Wechsel zum VfL Bochum ist wohl besiegelt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 61-Jährige einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. St. Gallen verzichte zudem auf eine Ablöse, da Zeidler ein sehr gutes Verhältnis zur Vereinsführung habe.

An den Schweizer Erstligisten, den er seit sechs Jahren trainiert hatte, war Zeidler noch langfristig bis 2027 gebunden. In Bochum tritt er nach dem Last-Minute-Klassenerhalt nun die Nachfolge von Thomas Letsch und Interimstrainer Heiko Butscher an.