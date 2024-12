Chelsea heiß auf Zweitliga-Talent Tzimas

Dank Stefanos Tzimas sind die Tribünen bei Spielen des 1. FC Nürnberg seit geraumer Zeit gefüllt mit Scouts aus ganz Europa. Der griechische Mittelstürmer hat inzwischen sieben Tore in 13 Ligaspielen auf dem Konto. Wohin ihn diese Zahlen am Ende der Saison führen, steht noch in den Sternen.

Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich jetzt der FC Chelsea intensiver mit Tzimas. Die Blues sollen die Situation des Torjägers genau beobachten. Aus der Premier League nennt der Pay-TV-Sender außerdem noch Aston Villa und Newcastle United als Interessenten.

Nürnberg besitzt eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Aktuell ist Tzimas nur von PAOK Saloniki ausgeliehen. Bei einem direkten Weiterverkauf im Sommer erhoffen sich die Franken einen Nettogewinn von drei bis fünf Millionen Euro. Das dürfte für Vertreter aus Englands wirtschaftlich üppig bestückter Eliteliga wohl kein Problem darstellen.