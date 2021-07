Ulreich wollte kein weiteres Jahr in Liga zwei

Für Sven Ulreich stand ein zweites Jahr in Liga zwei nicht zur Debatte. Wie der Torhüter dem ‚kicker‘ verriet, habe er „von vornherein gesagt, dass ich kein Interesse an einem zweiten Jahr in der zweiten Liga habe“. Eine Vertragsauflösung war für den 32-Jährigen deshalb alternativlos. Beim FC Bayern unterzeichnete Ulreich anschließend vorerst einen Einjahresvertrag.

Über seine Zeit beim Hamburger SV sagt Ulreich: „Leider ist nicht alles reibungslos gelaufen.“ Insbesondere der verpasste Bundesliga-Aufstieg wird damit wohl gemeint sein. Bei den Bayern nimmt der Schlussmann die Rolle als klare Nummer zwei hinter Manuel Neuer ein. Ob das erneute Engagement an der Säbener Straße länger als ein Jahr andauern wird, hängt auch damit zusammen, ob sich das Leihgeschäft von Alexander Nübel zur AS Monaco über ein oder zwei Jahre erstrecken wir.