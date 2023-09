Am Deadline Day: Saudis planen Sancho-Coup

Am heutigen Donnerstag schließt das Transferfenster in Saudi-Arabien. Kurz vor dessen Ende arbeitet Al Ettifaq scheinbar an einem echten Transfercoup. Wie ‚CBS Sports‘ berichtet, bereitet der Wüstenklub ein Leihangebot für Jadon Sancho (23) vor.

Dem amerikanischen Fernsehsender zufolge möchte Al Ettifaq in einen möglichen Deal gerne eine Kaufoption einbauen. Eine den Verhandlungen nahestehende Quelle sei allerdings der Meinung, dass es, sollte Sancho einem Wechsel zustimmen, eher auf ein normales Leihgeschäft hinausläuft.

Nach dem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sancho und Trainer Erik ten Hag wäre Manchester United vermutlich froh, den ehemaligen Dortmunder zumindest vorübergehend von der Gehaltsliste streichen zu können. Ob der Deal über die Bühne geht, liegt also wohl in erster Linie am Engländer selbst.

Immerhin: Die Eingewöhnung dürfte Sancho leichtfallen. Mit Trainer Steven Gerrard, Mittelfeldspieler Jordan Henderson (33) und Flügelspieler Demarai Gray (27) sind derzeit bereits drei gebürtige Engländer bei Al Ettifaq angestellt.