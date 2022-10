Nicht nur Bayern: Deutsche Klubs wollen Talent Turay

Bei ES Troyes schickt sich Moses Turay an, zeitnah den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Momentan überzeugt der 18-Jährige als Flügelflitzer der U19. Dort gelangen ihm in der laufenden Spielzeit zwei Treffer und ebenso viele Assists.

Qualitäten hat der Youngster aus Sierra Leone vor allem im Dribbling und in seiner unbändigen Geschwindigkeit. Gut möglich, dass im Winter, spätestens aber im kommenden Sommer der nächste Karriereschritt auf dem Programm steht.

Deutsche Klubs stehen Schlange

FT erfuhr aus Frankreich, dass unter anderem auch deutsche Teams die Entwicklung des Talents genau verfolgen. Darunter der FC Bayern, der Turay zunächst einmal für seine zweite Mannschaft im Blick hat. Darüber hinaus bekunden Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und der Hamburger SV Interesse an dem flinken Techniker.

Konkurrenz erhalten die deutschen Vertreter aus diversen Ligen. Der OGC Nizza, der OSC Lille und auch Lazio Rom befassen sich mit dem Teenager, der außerdem die Möglichkeit hat, bei Troyes zeitnah seinen ersten Profivertrag zu unterzeichnen.