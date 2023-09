Volland erläutert Bundesliga-Rückkehr

Union Berlin musste bei Kevin Volland offenbar nicht allzu viel Überzeugungsarbeit leisten. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 31-Jährige: „Ich wollte unbedingt zu einem Traditionsverein und mag die Arbeiter-Mentalität hier. Hinzu kommen die Strukturen und die klare Hierarchie in der Mannschaft. […] Dazu noch Champions League spielen zu können – das ganze Paket hat mich extrem gereizt und daher habe ich auch früh zu meinem Berater gesagt: ‚Für Union zu spielen wäre schon geil.‘“

Der Stürmer führt aus: „Wenn man erst einmal im Ausland ist, merkt man, wie sehr einem die Bundesliga fehlt. Ich liebe sie. Ständig sind die Stadien voll, das packt einen emotional.“ Die Eisernen haben Volland Mitte August unter Vertrag genommen und mit einem Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet. Als Ablöse erhielt die AS Monaco dem Vernehmen nach vier Millionen Euro. In seinen ersten drei Bundesligapartien für Union steuerte der ehemalige Nationalspieler eine Vorlage bei, flog am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig (0:3) allerdings auch schon mit einer Roten Karte vom Platz.