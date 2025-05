Union verlängert mit Kemlein

Der 1. FC Union Berlin plant auch in Zukunft mit Aljoscha Kemlein. Wie die Eisernen mitteilen, hat man sich mit dem 20-Jährigen auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. „Wir haben Aljoscha seit seiner Jugend begleitet und sehen in ihm großes Potenzial. Er bringt jetzt schon viel Qualität mit, hat sein Spielverständnis und seine Art bereits auf höchstem Niveau bewiesen“, so Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt.

Kemlein wurde in Berlin geboren und ist seit neun Jahren in Köpenick am Ball, in dieser Saison warf ihn eine Fußverletzung in der Rückrunde zurück, in der Hinrunde war der defensive Mittelfeldakteur Stammkraft. „Union ist mein Verein, hier bin ich groß geworden und habe meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Ich bin hochmotiviert für die kommende Saison, will mich weiterentwickeln und meinen Beitrag auf dem Platz leisten“, so Kemlein. Über die Vertragsdauer machte Union wie gewohnt keine Angaben.