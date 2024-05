Juventus verteilt Langzeitvertrag

Juventus Turin hat eine wichtige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Wie der italienische Rekordmeister mitteilt, hat Außenverteidiger Andrea Cambiaso seinen ursprünglich noch bis 2027 datierten Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängert.

Juve hatte Cambiaso im Sommer 2022 für 13 Millionen Euro vom FC Genua verpflichtet und umgehend an den FC Bologna verliehen. Nun hat der 24-Jährige mittlerweile seine erste Saison in Turin in den Knochen und setzte sich auch gleich durch. In 39 Pflichtspielen sammelte Cambiaso neun Torbeteiligungen. Zudem steht er im vorläufigen Kader der italienischen Nationalmannschaft für die EM in Deutschland.