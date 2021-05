Hertha: Friedrich reagiert auf Dufner-Verpflichtung

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich hat die Verpflichtung des künftigen Kaderplaners Dirk Dufner kommentiert. „Das bedeutet gar nichts“, so der Ex-Nationalspieler in der heutigen Pressekonferenz auf die Frage, inwieweit sich diese Personalentscheidung auf seine Arbeit und Zukunft auswirken werde. Sie verändere „nichts an meiner Situation“, betonte Friedrich.

Dufner wird vom künftigen Berliner Geschäftsführer Sport Fredi Bobic mitgebracht und soll sich – wie schon an der Amtsbezeichnung abzulesen – in erster Linie Transfer-Angelegenheiten widmen. Für Friedrich, der nach der Entlassung von Ex-Sportchef Michael Preetz federführend bei Herthas Winterverpflichtungen (Sami Khedira, Nemanja Radonjic) war, bedeutet dies zwangsläufig eine Beschneidung des eigenen Kompetenzbereichs.