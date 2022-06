Halstenberg konnte sich BVB-Wechsel „sehr gut vorstellen“

Marcel Halstenberg hätte sich mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer sehr gut anfreunden können. „Rund um die Europameisterschaft im letzten Jahr haben wir einige Gespräche geführt, auch mit Dortmund“, erinnert sich der 30-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Halstenberg „hatte in der Jugend zwei Jahre beim BVB gespielt, es ist der Lieblingsverein meines Bruders, ich habe die Borussia als Kind verfolgt. Ich konnte mir diesen Wechsel sehr gut vorstellen, bevor ich mich im August dann schwerer verletzte.“

Im Frühjahr dieses Jahres konnte der Abwehrspieler wieder in den Spielbetrieb eingreifen. Seinen auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig verlängerte Halstenberg kürzlich bis 2024. Der Linksfuß erklärt, es habe auch diesmal Alternativen gegeben, „aber ich bin seit sieben Jahren in Leipzig, es ist mein zweites Zuhause. Ich fahre nur zweieinhalb Stunden in meine Heimatstadt Hannover. Das ist mir wichtig, weil ich Familie und Freunde gern um mich habe. Zudem haben wir gesehen, dass RB Titel gewinnen kann. Wir haben eine geile Truppe. Die Verlängerung fühlt sich sehr gut an, und am Ende ist es vielleicht auch Schicksal, dass alles so gekommen ist.“