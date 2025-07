Mögliche Doppelrolle: Bayern erkundigt sich nach Xavi

Spätestens seit dem Aus bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris St. Germain (0:2) liegt beim FC Bayern der volle Fokus auf dem Transfermarkt. Gesucht wird nach wie vor Personal für die Offensive, ein Flügelspieler soll her. Doch ein Kandidat nach dem anderen sagte dem deutschen Rekordmeister ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu allem Überfluss hat sich Spielgestalter Jamal Musiala gegen PSG schwer verletzt und wird über Monate ausfallen. Zumindest zeitweise hat der FCB damit eine weitere offene Baustelle im Zentrum. Laut ‚The Athletic‘ haben die Münchner für beide Probleme eine naheliegende Lösung im Visier – nämlich Xavi Simons von RB Leipzig.

Klarer Abgangskandidat

Wie das Fachportal berichtet, haben sich die Bayern bei den Sachsen nach dem 22-Jährigen erkundigt, der bereits bei Saisonschluss im Mai seinen Wechselwunsch zu einem europäischen Spitzenklub kommuniziert hatte. RB ist durchaus bereit, den niederländischen Nationalspieler zu verkaufen, obwohl er erst im Januar 2025 für 50 Millionen Euro von PSG festverpflichtet worden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser Kauf war mehr als Wertanlage gedacht, nicht als langfristige sportliche Zusammenarbeit. Der Name Xavi wird bereits seit einem Jahr immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht, der den Offensivspieler stets im Blick hat. Seit der Musiala-Verletzung wirkt die Personalie jedoch noch passender.

Doppelrolle während Musiala-Abwesenheit

Das ehemalige La Masia-Talent kann sowohl im Zentrum agieren und dabei in Abwesenheit Musiala ersetzen, als auch auf den Flügeln auflaufen und würde so beide Planstellen in einer Art Doppelrolle besetzen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der FC Bayern Xavi Simons verpflichten? Ja, Xavi hat Bayern-Format Nein, der FCB sollte sich lieber anderswo umsehen Ich bin unentschlossen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zudem wäre der technisch versierte und abschlussstarke Rechtsfuß offenbar eine verhältnismäßig günstige Alternative. Während der VfB Stuttgart dem Vernehmen nach bei Nick Woltemade (23) eine Ablöse im Bereich von 80 bis 100 Millionen Euro im Sinn hat und der FC Liverpool Luis Díaz (28) ebenfalls nicht unter 80 Millionen Euro gehen lassen möchte, steht RB bei Xavi unter Verkaufsdruck.

Verkaufsdruck bei Leipzig

Ohne Transfereinnahmen kommt der geplante Umbruch in Leipzig nicht voran. Daher sinkt die Schmerzgrenze bei Xavi in steter Regelmäßigkeit. Von einem Wunscherlös von 100 Millionen Euro ist im Umfeld von RB nichts mehr zu hören. Der neue Preis liegt dem Vernehmen nach eher im Bereich von 60 bis 70 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund genug für den FCB sich intensiv mit dem Spieler zu beschäftigen, der in der vergangenen Saison bei den kriselnden Sachsen nach allgemeinem Verständnis eine eher schwache Leistung ablieferte, dabei aber trotzdem in 25 Ligaspielen zehn Tore erzielte und sieben vorbereitete. Dass er noch deutlich mehr leisten kann, ist bekannt.