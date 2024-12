Vor CL-Endspiel: Leipzig in großer Personalnot

Die großen Personalsorgen von RB Leipzig wachsen weiter. „Ganz ehrlich, ich war in der Kabine, ich hab zum Doc gesagt: ‚Lass dir was einfallen, wie wir die Spieler regenerieren.‘ Wir spielen wieder in drei Tagen. Wir haben heute 13 Profis mit dabei gehabt, die anderen waren Nachwuchsspieler“, offenbarte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg gegen Holstein Kiel mit Blick auf die anstehende Champions League-Partie gegen Aston Villa am Dienstag (21 Uhr).

Aktuell müssen die Sachsen auf zahlreiche Leistungsträger wie Xavi Simons (Sprunggelenk), Castello Lukeba (Oberschenkel) und David Raum (Sprunggelenk) verzichten. Die Verletzungen kommen für die Leipziger zur Unzeit, steht man in der Königsklasse doch mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. Nach fünf Spielen ist der Bundesligist noch punktlos und belegt Rang 34 von 36.