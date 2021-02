Milan arbeitet an Romagnoli-Verlängerung

Der AC Mailand feilt an der Vertragsverlängerung von Alessio Romagnoli (26). Laut ‚Calciomercato.com‘ besteht sein Berater Mino Raiola auf eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier des Kapitäns. Die Rossoneri wollen auf diese Option verzichten. Angedacht ist eine Ausweitung des Kontrakts bis 2024, bei einem Jahressalär von rund 3,5 Millionen Euro.

In der laufenden Spielzeit kommt der Innenverteidiger auf 17 Einsätze in der Serie A, trat mit einem Tor und einem Assist auch offensiv in Erscheinung. Im Abwehrverbund ist er der Organisator und Stabilitätsfaktor. Durch seine guten Leistungen trägt der italienische Nationalspieler erheblich dazu bei, dass die zweitplatzierten Mailänder gute Chancen auf die Meisterschaft haben.