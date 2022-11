Torlos-Remis: Tunesien ringt Dänemark einen Punkt ab

In einem über weite Strecken chancenarmen und kampfbetonten Spiel kam Dänemark gegen Tunesien nicht über ein 0:0 hinaus. Die tunesischen Spieler traten hochmotiviert und leidenschaftlich auf und erzielten in Minute 23 die vermeintliche Führung, doch Issam Jebali stand zuvor im Abseits. Dementsprechend ging es torlos in die Halbzeit.

Auch in Durchgang zwei kam die erhoffte Spannung nicht auf, häufig lief der Ball minutenlang durchs Mittelfeld. Die aussichtsreichste Chance gab es dann auf Seiten der Nordeuropäer: Der eingewechselte Andreas Cornelius köpfte das Spielgerät nach einer Ecke aus fünf Metern an den Pfosten. Bemerkenswert: Am Ende der Partie zählte die Statistik ganze 20 Eckstöße, Rekordwert für eine Fußballweltmeisterschaft.