Nach sechs Monaten: Verlässt Lopetegui die Wolves?

Julen Lopetegui zweifelt an einem Verbleib als Cheftrainer bei den Wolverhampton Wanderers. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ werden in dieser Woche Gespräche zwischen dem Übungsleiter und Klubverantwortlichen geführt. Der 56-Jährige ist zwar vertraglich noch zwei Jahre an die Wolves gebunden, allerdings befürchte er, dass Aktivitäten auf dem Transfermarkt aufgrund des Financial Fair Play nur eingeschränkt möglich sind.

Loptegui hatte Wolverhampton Anfang November als Tabellenvorletzter der Premier League übernommen und dem Klub den Klassenerhalt gesichert. Einen Spieltag vor Schluss befindet sich der Verein mit zehn Punkten Vorsprung zu den Abstiegsplätzen auf Rang 13. Ob sich Lopetegui wegen der angespannten finanziellen Situation wirklich dazu entscheidet, die Wolves frühzeitig wieder zu verlassen, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

