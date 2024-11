Bayern dominiert Benfica | Dreimal Note 1

Von Beginn an rissen die Bayern das Zepter an sich. Eine sehr dominante Vorstellung gipfelte in den ersten 30 Spielminuten aber noch nicht in einem Torerfolg. Defensiv standen die Gäste sehr gut und verhinderten, dass die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zu klaren Torchancen kam.

In der 32. Minute versuchte sich Harry Kane mit einem ersten Fernschuss, diesen fing Anatoliy Trubin aber ohne große Probleme. Eine Minute später schloss Kane nach Vorlage von Jamal Musiala erneut ab, wieder gab sich Trubin keine Blöße. Zur größten Chance kam Serge Gnabry per Linksschuss (39.) aus neun Metern – ein Treffer resultierte daraus aber nicht.

Musiala erlöst die Bayern

Die Machtverhältnisse änderten sich in Durchgang zwei nicht. Bayern war weiter am Drücker und kam mehr und mehr zu besseren Chancen. Diese wurde mitunter aber kläglich vergeben. Der eingewechselte Leroy Sané (64.) testete Trubin mit einem strammen Linksschuss aus 25 Metern, doch der Ukrainer bestätigte seine exzellente Verfassung am heutigen Abend mit einer weiteren Parade.

Der Knoten platzte dann nach knapp 70 Minuten durch ein Kopfballtor von Jamal Musiala. Auch zahlreiche Wechsel bei Benfica brachten den Portugiesen nicht mehr Spielanteile. Die Dominanz der Bayern war erdrückend, spiegelte sich aber nicht in vollem Ausmaß auf der Anzeigetafel wider.

Torfolge

1:0 Musiala (68.): Eine Flanke von Sané findet Kane im Strafraum. Der Engländer setzt sich durch, beweist Übersicht und legt quer auf Musiala. Für den Edeltechniker eine ungewohnte Übung, doch sein Kopfball aus sehr kurzer Distanz ist für Trubin nicht zu halten.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

56‘ Leroy Sané (2) für Michael Olise

72‘ Kingsley Coman (-) für Serge Gnabry

90'(+2) Thomas Müller (-) für Jamal Musiala