Runjaic in die Serie A?

Kosta Runjaic steht vor einem Engagement in der Serie A. Wie der Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, soll der 53-Jährige beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio als Trainer auf Fabio Cannavaro folgen. Dieser hatte den Klub im April in akuter Abstiegsnot übernommen und in einem starken Schlussspurt noch zum Klassenerhalt geführt. Der 50-Jährige wollte jedoch nicht über den Sommer hinaus bei den Norditalienern bleiben.

Runjaic war zuletzt Trainer von Legia Warschau. Mit dem Klub holte der gebürtige Wiener im Jahr 2023 den polnischen Pokal und in diesem Jahr den Superpokal. Im April wurde Runjaic jedoch entlassen, seitdem ist der Coach vereinslos. Runjaic gilt laut Di Marzio als Trainer mit modernen Ideen und beeindruckte die Eigentümerfamilie von Udinese Calcio vor allem durch die überzeugenden Siege mit Legia in der Conference League gegen Aston Villa (3:2) und AZ Alkmaar (2:0).