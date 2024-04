Werder will mit Imasuen verlängern

Werder Bremen hat Nachwuchsstürmer Joel Imasuen einen Profivertrag angeboten. „Insgesamt hat sich Joel gut entwickelt und diesen Weg würden wir gerne mit ihm weitergehen“, erklärt Bremens Lizenzspielerleiter Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘. Der Verein befinde sich mit dem 19-jährigen US-Amerikaner und dessen Berater in „guten Gesprächen“.

Imasuen ist seit 2022 an der Weser und feierte am Wochenende beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) mit einem Kurzeinsatz sein Bundesligadebüt. In der laufenden Saison traf er zudem für die U23 der Werderaner in der Bremenliga in 21 Einsätzen 27 Mal und bereitete einen weiteren Treffer vor.