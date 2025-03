Nach FCN-Rekorden: Rebbe zum KSC?

Olaf Rebbe könnte nach dem Aus beim 1. FC Nürnberg demnächst wieder in der 2. Bundesliga arbeiten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der 46-Jährige einer der Top-Kandidaten auf den Posten des Sportgeschäftsführers beim Karlsruher SC. Sowohl den Badenern als auch Rebbe stehen aber noch weitere Optionen zur Verfügung.

So soll beim KSC auch Florian Zahn, Chefscout im Nachwuchs des FC Bayern, hoch im Kurs stehen. Rebbe sorgte in Nürnberg mit zahlreichen gelungenen Verkäufen im Winter (Stefanos Tzimas, Finn Jeltsch, Jens Castrop), aber auch zuvor (Can Uzun) für Aufsehen und Transferrekorde, ehe Mitte Februar sein Engagement in Mittelfranken aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zur Zukunftsausrichtung des Vereins jäh endete. Die Vertragsauflösung beim FCN steht kurz bevor, somit wäre der Weg für das Amt in Karlsruhe in Kürze frei.