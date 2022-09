Magath: „Ich möchte wieder arbeiten“

Felix Magath will ein Comeback auf die Trainerbank nicht ausschließen. „Ich habe mir im Laufe meiner Karriere angeeignet, nicht so viele Dinge auszuschließen“, leitet der Übungsleiter gegenüber der ‚Bild‘ ein und führt aus: „Insofern, was meine Zukunft angeht, bin ich ganz entspannt. Ich möchte wieder arbeiten, aber ich muss nicht arbeiten – insofern lasse ich das in Ruhe auf mich zukommen“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der dreifache Meistertrainer stand bis zum Sommer bei Hertha BSC unter Vertrag. Den Hauptstadtklub sicherte unter Magath erst in der Relegation gegen dessen Ex-Klub Hamburger SV die Klasse.