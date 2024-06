Es wird konkret: Barça vor erstem Sommer-Transfer?

Der FC Barcelona macht im Transferpoker um Jaden Philogene offenbar ernst. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das Interesse der Katalanen am 22-jährigen Flügelspieler mittlerweile sehr konkret. Barça habe auch bereits ein offizielles Angebot bei Philogenes Klub Hull City eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge sieht dieses vor, dass der englische U21-Nationalspieler für ein Jahr ausgeliehen wird. Ein Jahr später soll dann eine an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht in Höhe von 20 bis 23 Millionen Euro greifen.

Lese-Tipp

Barça: Verwirrung um Cancelo & Félix

Ungewöhnlicher Barça-Transfer

Es wäre ein durchaus kurioser Transfer der Katalanen, die sich in der Regel nicht in Englands zweiter Liga nach Verstärkungen umschauen. Doch die finanzielle Not des Klubs scheint erfinderisch zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philogene war erst vor einem Jahr für rund sechs Millionen Euro von Aston Villa zu Hull City gewechselt. Dort erkämpfte sich der Rechtsfuß schnell einen Stammplatz und beendete die Saison mit 33 Pflichtspieleinsätzen, zwölf Toren und sechs Vorlagen.