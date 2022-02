Köln bindet Olesen

Der 1. FC Köln traut Mathias Olesen den Durchbruch bei den Profis zu. Wie die Geißböcke mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler bis 2024 ausgedehnt. Olesen stand in der laufenden Saison zweimal im Bundesliga-Kader des FC, auf sein Debüt bei den Profis wartet er noch.

„Die Perspektive beim FC stimmt für mich. Seit ich hierhergekommen bin, konnte ich mich Stück für Stück an den Profibereich heranarbeiten. Das war immer mein Ziel. Im nächsten Schritt möchte ich mich in diesem Bereich etablieren und sehe hier die Chance, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen“, so der luxemburgische Nationalspieler zu seinen Plänen.