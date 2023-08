Lindström unterschreibt in Neapel

Jesper Lindström lässt die Bundesliga und Eintracht Frankfurt nach zwei Spielzeiten hinter sich. Den 23-jährigen Offensivspieler zieht es in die Serie A zur SSC Neapel.

Sportvorstand Markus Krösche sagt zum Abschied des Leistungsträgers: „Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt. Jespers Zeit in Frankfurt war auch geprägt von einer starken individuellen Entwicklung, die auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir als Klub in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben. Für seine Zukunft in Neapel wünschen wir ihm nur das Beste.“

Lindström selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, bei Napoli zu sein und kann es kaum erwarten, euch im Stadion zu sehen.

Forza Napoli.“

Das Eintracht-Trikot striff der dänische Nationalspieler 80 Mal über, trug sich dabei 28 Mal in die Scorerliste ein (14 Tore, 14 Assists). 2022 gewann Lindström mit der SGE die Europa League.